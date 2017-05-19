影響大陸上一代社會 《紅岩》作者楊益言92歲逝世
據大陸澎湃新聞網報導，曾影響中國大陸上一代社會、長篇小說《紅岩》的作者之一楊益言於今日上午過世，享壽92歲。原籍四川武勝的楊益言，在中共建政後，與羅廣斌共同創作，將兩人在1948年被關押於重慶軍統的中美合作所渣滓洞監獄經歷寫成小說，讓「白公館、渣滓洞集中營、江姐」成為當年大陸社會對「美蔣政權」酷刑統治的代名詞。楊益言在重慶解放前被救出，進入重慶市政府工作，後加入中國作家協會，成為專職作家。
從小在重慶出生長大的楊益言，1944年進入遷往大後方的同濟大學工學院就讀，抗戰後隨校赴上海求學，後因參與反美反內戰遊行遭到校方開除，此時的他已經是上海地下學聯的主要負責人之一。輾轉返回重慶後，在報刊上發表多起左傾言論而被當局盯上，被視為中共派回重慶策反的人士，在住家被逮捕關入渣滓洞監獄。中共建政後，在共青團重慶市委工作的楊益言，從1959至1962年，與羅廣斌聯手整理大量資料，最終在艱苦的環境下寫出著名的小說《紅岩》。
之所以命名為「紅岩」，紅色象徵革命的顏色，岩石是非常堅硬的物質；而革命者在獄中也堅持鬥爭，堅韌不拔，他們的意志堅如磐石，猶如紅岩；另一方面，位於重慶市郊化龍橋附近的紅岩村，同時也是抗戰和內戰期間，中共中央南方局和八路軍駐重慶辦事處所在地。羅楊兩人花了3年時間，著成30章的長篇巨作，1962年由中國青年出版社出版。但諷刺的是，羅廣斌與楊益言兩人在文革期間，卻都因此書遭受牽連，羅廣斌甚至在1967年因受不了誣陷而選擇跳樓輕生。
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(中時電子報)
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