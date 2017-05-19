深潛傳情資 美海豹部隊行動更祕密

圖為美國海豹部隊執行潛水作戰任務的畫面。（圖/美國海軍特戰指揮部）

美國海軍特戰指揮部希望，未來海豹部隊能利用無線網路裝備，在更深的海底傳遞情資給地面作戰人員。（圖/美國海軍特戰指揮部）

美國海軍特戰指揮部（U.S. Naval Special Warfare Command）希望，陸、海、空三棲的海豹部隊（SEALs）未來能潛到空前深的海底，利用無線網路裝備，傳遞情資給地面與海灘上的作戰人員。

而《防務新聞》（Defense News）18日指出，這意味著深潛的海豹部隊需要吸入氦氧混合氣，以致使聲音變得高亢而含混不清。連隊員彼此都難以了解對方在說什麼，更別說是身在別處的作戰人員了。

負責美國海軍特戰指揮部戰鬥潛水員專案的努森（Jim Knudson）說，隨著任務擴增，海豹部隊潛水的深度也不斷增加。他在特戰隊產業大會（Special Operations Forces Industry Conference）上要求業界專家，設想在必須吸氦氧的狀態下，使用一般通訊設備會是什麼狀況。

努森建議業者，這些通訊設備需要有互通的網路與辨音器，讓潛水員能清楚地交談。此外，它們還要與導航系統整合，讓戰場上的部隊能追蹤戰鬥潛水員的行動及通訊。

除了這些設備外，海豹部隊為了執行深潛任務，還需要水下噴射靴。

而在今年的大會中，如何克服作戰人員的疲勞更成為討論的主題。努森所提及的噴射靴，不過是減少海豹部隊潛水作戰人員疲勞，使他們在世界各地執行任務時，都能保持最佳狀態的構想之一。

由於戰鬥潛水人員一開始執行任務，可能就要在水下待好幾個小時，既無法進食，也不能喝水，因此縱使他們的體能已在最佳狀態，但特戰指揮部科技室仍在設法提高他們的體能，而可能的選項之一，就是服用體能增強藥。

(中時電子報)