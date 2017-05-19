深潛傳情資 美海豹部隊行動更祕密
美國海軍特戰指揮部（U.S. Naval Special Warfare Command）希望，陸、海、空三棲的海豹部隊（SEALs）未來能潛到空前深的海底，利用無線網路裝備，傳遞情資給地面與海灘上的作戰人員。
而《防務新聞》（Defense News）18日指出，這意味著深潛的海豹部隊需要吸入氦氧混合氣，以致使聲音變得高亢而含混不清。連隊員彼此都難以了解對方在說什麼，更別說是身在別處的作戰人員了。
負責美國海軍特戰指揮部戰鬥潛水員專案的努森（Jim Knudson）說，隨著任務擴增，海豹部隊潛水的深度也不斷增加。他在特戰隊產業大會（Special Operations Forces Industry Conference）上要求業界專家，設想在必須吸氦氧的狀態下，使用一般通訊設備會是什麼狀況。
努森建議業者，這些通訊設備需要有互通的網路與辨音器，讓潛水員能清楚地交談。此外，它們還要與導航系統整合，讓戰場上的部隊能追蹤戰鬥潛水員的行動及通訊。
除了這些設備外，海豹部隊為了執行深潛任務，還需要水下噴射靴。
而在今年的大會中，如何克服作戰人員的疲勞更成為討論的主題。努森所提及的噴射靴，不過是減少海豹部隊潛水作戰人員疲勞，使他們在世界各地執行任務時，都能保持最佳狀態的構想之一。
由於戰鬥潛水人員一開始執行任務，可能就要在水下待好幾個小時，既無法進食，也不能喝水，因此縱使他們的體能已在最佳狀態，但特戰指揮部科技室仍在設法提高他們的體能，而可能的選項之一，就是服用體能增強藥。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。