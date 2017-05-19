兩度獲總統教育獎 15歲唐煒勛不向命運低頭！

總統教育獎得主唐煒勛手指磨破，但練就一手工整筆跡，今天下午他親筆寫下「不向命運低頭」，展現他的生命態度。（林宏聰攝）

總統教育獎名單19日公布，15歲唐煒勛曾是總統教育獎國小組得主，今年再於國中組獲獎，他罹患表皮鬆解水皰症，俗稱「泡泡龍」，每天花4小時換藥，但他忍著病痛，展現堅強意志，台東大學因而邀他演講，為大學生上一堂生命課。

唐煒勛一出生即飽受皮膚潰爛之苦，家人每天平均花4個多小時為他換藥，也只能進食流質食物，肉類得打成泥才吞得下，不過他從未被打倒，從小便展現過人語言長才，2014年就讀凱旋國小時，已獲國小組總統教育獎殊榮。

唐煒勛現就讀高雄大仁國中，曾代表參加高市語文演說競賽，也擔任孝親歌舞比賽主持人，英文老師顧家綺說，一般學生練演講，注意發音、台風即可，但唐煒勛黏膜組織容易受傷，比賽前常看他練到口腔流血，「每次參賽都是忍痛上陣」。

大仁國中校長郭虹珠更透露，唐煒勛雙手十指皆嚴重磨破，儘管包著紗布，一年級時仍苦練電子琴，上台表演，每彈一鍵都是痛楚，學校見他很努力，也願意提供更多舞台，表演活動請他擔任主持人，趁機以他的故事鼓勵其他同學。

唐煒勛去年暑假眼角膜惡化，長達1個月只能閉眼，但他堅持正常上學，錄下老師上課內容，等病好了再重聽追進度；他坦言，當時擔心眼睛再受傷，會從此失明，是人生最痛苦的1個月，如今回想，或許是上天給他的「磨刀石」。

教育部19日公布今年總統教育獎，唐煒勛再度獲獎，複審過程中，評委被他堅強生命力感動，事後邀他5月25日到台東大學，與大學生分享生命歷程，他今天親筆寫下「不向生命低頭」，以工整字跡展露他的人生哲學。

(中時)