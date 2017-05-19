腦麻考生蔡東霖看特殊考場 想當下個賈伯斯

腦性麻痺考生蔡東霖在父母陪伴下，前往高雄高商特殊考場事先檢視應試用具。（林宏聰攝）

國中教育會考20日、21日登場，高市教育局昨開放查閱考場，今年高雄考區身心障礙考生945人，有126人申請特殊服務；其中，在高雄高商應試的腦麻考生蔡東霖，今天下午由父母陪同看考場，他期許自己發揮實力，未來朝科技業發展，當下個賈伯斯。

蔡母王淑萍說，她7年做5次人工受孕均失敗，後來意外自然懷孕產下東霖，沒想到因吸入胎便，東霖一出生就被戴上氧氣罩、送加護病房，讓一家人彷彿從天堂掉到地獄，幸好兒子生命力堅強之外，個性也很開朗，讓父母很欣慰。

東霖與在台塑服務的父親蔡易達一樣，喜歡汽車，透過網路自學，他對汽車如數家珍，去年曾寫信給蔡英文總統，建議解除貨卡後座禁令，讓他和爸媽能載電動輪椅一起去露營，總統雖沒回信，但今年真的解禁，令他非常開心。

蔡東霖以雄工資訊科為第一志願，希望未來當程式設計師，成為下個賈伯斯，因為媽媽曾擔心他生活難自理、未來沒人照顧，他安慰母親，以後會研發機器人照顧他，也會靠電腦賺很多錢，換他來奉養爸媽。

高市教育局表示，今年國中教育會考高雄考區共2萬7068位考生，其中身心障礙考生945人，申請特殊服務需求考生有126人，特殊服務試場52間，提供包括試題卷別、試場、輔具、作答方式等項目，並提供聽障考生申請免考英語聽力。

(中時)