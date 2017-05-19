小孩不得上餐桌？一定要懂的法式用餐文化

《VOGUE雜誌》提供。

今天再來聊聊法國特殊的飲食文化，關於小孩不得一起用餐這個習慣，恐怕很多媽媽聽了都要心疼萬分，但在法國，尚不成熟的孩子上餐桌，可是件非常失禮的事。許多法國餐館甚至明言拒絕十二歲以下的小孩進入，先別覺得被冒犯，這只是另一項文化差異。相信大家都有與幼小的孩童同桌用餐的經驗，不僅負責照顧的人沒辦法好好吃飯，也很有可能影響到同桌其他人用餐的氣氛與情緒。

「比較傳統的法式家庭裡，如果在家裡用餐，小孩會先在五、六點吃飽或被餵飽，然後受邀的賓客與家中的大人約八點才會上桌，小孩與大人不會一起吃飯。畢竟當小孩子還無法全然理解或執行用餐的禮儀，或尚無法享受美食時，不僅大人吃得不愉快，小孩也只覺痛苦。再者，小孩九點就該上床睡覺，大人的用餐時間太晚，不利孩子發育成長。」馬爾梭表情嚴肅地說。「所以，當一個小孩正式被邀請上桌和大人一起用餐，那是件可喜可賀的事，因為代表你長大了。我十一歲半開始和大人一起用餐，至今我還記得那頓晚餐呢。」

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除了以上提及的幾種用餐習慣，以下列舉幾項常見的餐桌禮儀：

★用餐前，桌上的餐具擺放位置是固定的，盡量別移動桌上的擺飾，侍者會為你服務。

★如果已經確定了點餐內容，將菜單闔上，侍者便會趨前點餐。別忘了「慢」的哲學，可能需要一些等待時間，建議先點杯好喝的餐前酒。

★點餐時，有些高級餐廳非常注重上菜的速度，即同桌的每位賓客必須同時上菜。所以若同桌有人點套餐，餐廳就會希望所有人統一選擇套餐，有些餐廳非常堅持這項法式傳統，幾乎沒有商量的餘地。但有些餐館則較彈性，例如若有人正享用套餐的前菜時，在單點主菜的人面前，侍者就會放上一個熱空盤，讓你可以分食。

★但別忘了，傳統法國菜基本上不鼓勵分食，甚至有些餐廳拒絕多給餐具。這是由於他們認為，食物的分量也是廚師精心設計好的，是美好飲食的一部分，分享會破壞了平衡。

★點餐後，侍者會依據你的點餐內容，調整你的餐具或杯子，例如將刀子換為魚刀、將酒杯換為香檳杯等，只要靜靜地享受這種細膩服務即可。

★前菜上桌前，通常會先上麵包與佐料，佐料多為奶油、橄欖油、橄欖醬或油醋。左手邊的小盤，即為你可以使用的個人麵包盤。如果來的是一籃麵包，切勿將已經取用的麵包放回籃子裡。若無提供個人麵包盤，請別懷疑，麵包直接放在桌上即可。

★麵包請以雙手剝小塊後，以奶油刀將奶油塗在麵包上，或以小塊麵包沾取橄欖油，小口、小口食用；切忌將整塊麵包塗奶油，也絕對不要以牙齒咬斷麵包，這都是在法國餐桌上非常粗俗的行為。

★開始吃麵包前，別忘了將餐巾攤開折半，輕放在大腿上。

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★開始用餐時，請從最外側的餐具開始使用，一般來說，較外側的陪你吃前菜，內側則多是主餐的刀叉。有些頂級餐廳習慣將餐具分次送上，也就是在該道菜上桌前才擺放餐具，這樣客人吃起來更輕鬆愉快。

★用餐時，聊天、談話絕對歡迎，但吃東西時發出聲響是不被允許的，所以我們得暫時忘卻在日本吃拉麵時的瘋狂行徑，小聲吃飯、盡情說話。

★一般來說，吃法國菜中途離開座位不是非常禮貌的行為，但若吃到一半需要暫時離開座位，不希望菜餚被收走，務必將刀叉擺成一個八字型，侍者便不會收走你的餐盤。

★千萬別將沙拉葉切成小塊，而是要以刀叉將沙拉葉摺疊成適合入口的大小。

★吃牛排類食物，切一塊、吃一塊，切忌一次將大塊切成無數小塊，否則廚師可是會生氣的，因為他精心鎖在肉塊裡的肉汁都流光了。

★若用餐結束，請將刀叉自然地在圓盤上擺若時鐘上的4點20分，侍者便懂了你的意思，會將餐盤收走。

★最後，別忘了用餐之間，你的手肘一定要放在桌上，這是一種禮貌的展現，這可是與我們文化大相逕庭的習慣呢。

這麼多複雜的餐桌禮儀，樣樣皆是歷史的沉澱與累積。法國人善於將生活過到細節裡，所以吃東西成了門藝術，用餐的方式更富含美學，但仔細探究到最後，不過是為了享受人生、品味生活，鍥而不捨的執著與追尋。那些看似煩人的繁文縟節只是公式，若將平凡日常套進去計算，答案就是一場屬於你我的盛宴，在每個微小的用心裡，滿是碩大的歡愉喜悅。

—以上內容節錄自《在哪裡，都能當個巴黎人》時報出版

※圖片+文字：Vogue 風格達人-Miss Nancyelle 南西大爺

《在哪裡，都能當個巴黎人》、《這些地方，只有巴黎人知道》作者。畢生職志是窮盡氣力把人生過得幸福美好，再以直率真誠的筆觸，記錄溫暖人心的事物。

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