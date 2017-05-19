梁朝偉愛的香港福臨門 將再度來台北文華東方客座
頂級粵菜酒家─福臨門深受香港政商名流喜愛，像是知名影星梁朝偉、鍾楚紅，香港地產大亨李兆基、馬來西亞首富郭鶴年都是座上賓，被譽為「香港富豪食堂」，更於2013~2016年連續入選「亞洲五十最佳餐廳」。
2016年5月，台北文華東方首度邀請福臨門來台客座，迴響熱烈，今年文華東方再度邀請福臨門來台，帶來一系列筵席名菜。今年除套餐外，首度推出桌菜，重現香港筵席文化。
本次將推出的「福臨門極品筵席盛筵」，每桌10位，價格為149,800元。期間限定，7月12日至15日(周三~周六推出)供應。
筵席內容包括涼拌6小碟(陳醋雲耳、手拍青瓜、雪裡紅四季豆、海蜇頭、蜜汁叉燒、五香滷美國牛腱)、鴻運乳豬全體、官燕釀竹笙卷、三十頭極品鮑魚、豉椒炒龍蝦球、琵琶鴨、上湯浸時蔬、飄香荷葉飯、生磨杏仁茶。
這次筵席從前菜開始就不馬虎，如蜜汁叉燒精選肥瘦適中的梅花肉，使用包括麻醬、南乳、糖、鹽等獨門秘製醃料醃漬2小時，入爐烤約25分鐘後，刷上麥芽糖，再續烤15分鐘，精準掌控火侯，才能烤出外皮焦脆、肉質嫩滑還帶有麥芽糖香的叉燒。
此外更有傳統大菜，做法承襲創辦人徐福全的食譜做根基，將傳統經典味道延續下來。當中鴻運乳豬是被列為滿漢全席的廣東名菜之一，這道烤乳豬，用的是七斤大小的乳豬，肉質相當鮮嫩，需要先用熱水汆燙，去除肋骨，再以秘製醬汁醃漬，烘烤2小時，想要做到皮酥肉脆，火侯相當重要，烘烤過程需要不停轉動，使乳豬受熱均勻，作工非常繁複，這道菜深受香港地產大亨李兆基、馬來西亞首富郭鶴年喜愛。
福臨門第三代接班人之一的公關及市場推廣總監徐淑華(Janet)表示，福臨門以「到會」服務起家，香港早期傳統香港富豪會找筵席專家到府服務，這次推出頂級筵席，讓台灣食客可以真實體驗香港「筵席到會」的飲食文化。
(中時)
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