廂型車國道打滑翻覆 2人一度受困

廂型車翻覆。（葉書宏翻攝）

警消救援。（葉書宏翻攝）

一輛廂型車今（19日）下午4時許，行經國道5號北上8.5公里處，疑因車速加上路面濕滑翻車，車內5人，3人自行脫困，後座2人一度受困車內，警消獲報前往救援，所幸救出後僅背部疼痛，送醫後無生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清，現場3線道剩外側1線可通行。

(中時)