幸福毛小孩計畫 傳授正確飼養觀念
台北市動保處輔導台北寵物商業同業公會舉辦「幸福毛小孩計畫」， 106年5月至10月將於台灣大學集思會館阿基米得廳辦理6場次「新手毛爸媽行為育兒先修課程」，第1場次訂於5月20日開場，特別邀請「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」專屬講師林瑋真獸醫師為大家授課，每場次報名限額40人，優先提供台北市新手毛爸媽報名參加。
台北市動保處處長嚴一峰表示，國外非常重視建構人類與寵物和諧環境及飼主教育，例如德國及日本，除「寵物教育」外也很注重「飼主道德」，路上行人見到大型犬不會害怕躲開，狗狗們從來不在公共場所有亂咬、亂叫或隨地大小便的情形，完全服從飼主的指令，寵物文化和教育觀念深入人心，動保處自101年起輔導公會辦理「幸福毛小孩計畫」，截至105年止累積辦理34場次課程，受惠飼主至少1,300人，106年持續舉辦「新手毛爸媽行為育兒先修課程」，期望飼主們自主教育出好狗狗，讓牠們融入人類社會秩序。
台北市寵物商業同業公會理事長張靖霖強調，「新手毛爸媽行為育兒先修課程」是國內首次由特定寵物業者主動規劃的課程，以循序漸進教導飼主了解寵物行為，降低寵物棄養動機，更特別要求購買或領養寵物前先填寫「你是完美主人評估表」，在第一步獲得正確的飼養觀念與導正錯誤思維，並提供課程資訊，免費為新手毛爸媽解決飼養寵物初期產生的問題。課程開辦至今已邁入第6年，每場報名皆相當踴躍，今年第1場次將於5月20日舉辦，特別邀請「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」專屬講師林瑋真獸醫師授課。
(中時)
關鍵字：幸福毛小孩計畫、新手毛爸媽行為育兒先修課程
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。