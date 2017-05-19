幸福毛小孩計畫 傳授正確飼養觀念

台北市動保處輔導台北寵物商業同業公會舉辦「幸福毛小孩計畫」， 106年5月至10月將於台灣大學集思會館阿基米得廳辦理6場次「新手毛爸媽行為育兒先修課程」，第1場次訂於5月20日開場，特別邀請「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」專屬講師林瑋真獸醫師為大家授課，每場次報名限額40人，優先提供台北市新手毛爸媽報名參加。

台北市動保處處長嚴一峰表示，國外非常重視建構人類與寵物和諧環境及飼主教育，例如德國及日本，除「寵物教育」外也很注重「飼主道德」，路上行人見到大型犬不會害怕躲開，狗狗們從來不在公共場所有亂咬、亂叫或隨地大小便的情形，完全服從飼主的指令，寵物文化和教育觀念深入人心，動保處自101年起輔導公會辦理「幸福毛小孩計畫」，截至105年止累積辦理34場次課程，受惠飼主至少1,300人，106年持續舉辦「新手毛爸媽行為育兒先修課程」，期望飼主們自主教育出好狗狗，讓牠們融入人類社會秩序。

台北市寵物商業同業公會理事長張靖霖強調，「新手毛爸媽行為育兒先修課程」是國內首次由特定寵物業者主動規劃的課程，以循序漸進教導飼主了解寵物行為，降低寵物棄養動機，更特別要求購買或領養寵物前先填寫「你是完美主人評估表」，在第一步獲得正確的飼養觀念與導正錯誤思維，並提供課程資訊，免費為新手毛爸媽解決飼養寵物初期產生的問題。課程開辦至今已邁入第6年，每場報名皆相當踴躍，今年第1場次將於5月20日舉辦，特別邀請「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」專屬講師林瑋真獸醫師授課。

(中時)