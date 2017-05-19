柔道金牌宋雅婷 第2次獲總統教育獎

宋雅婷（左）兩度獲總統教育獎。（徐養齡翻攝）

武術冠軍陳妙珺（右）。（徐養齡翻攝）

總統教育獎名單今天公布，新竹市成德高中「柔道金牌」宋雅婷繼國小後再次獲獎，內湖國小武術冠軍陳妙珺也入選，兩人家中都來自艱困的家庭環境，卻沒對未來放棄希望，以過人的毅力點燃生命火花。

外人眼裡的「二姊」宋雅婷，是竹縣尖石女兒，在家中7名子女中排名老二，靠阿公獨力撐起龐大家庭，宋雅婷為減輕家計負擔，苦練柔道想成為專業教練，過人天賦讓她接連獲得國中柔道第三級冠軍，及全中運柔道金牌等大獎。

來自低收入戶的陳妙珺自從父親過世後，便與媽媽、姐姐相依為命，文武雙全的她不僅是模範生，還獲全市科展第二名、音樂比賽優等，甚至拿下全國華人武術大賽太極拳及太極劍冠軍。

(中時)