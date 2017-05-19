加入平權行列！ 查寧塔圖致4歲愛女公開信：「不要迎合社會對『女性』的期待，永遠保有做真實自己的勇氣。」

《VOGUE雜誌》提供。

「最帥舞男」查寧塔圖Channing Tatum和太太珍娜戴溫Jenna Dewan因為合作電影《舞出真我Step Up》擦出火花，2009年步入禮堂，現在並育有一個可愛的4歲女兒艾弗莉塔圖Everly Tatum。雖然講到查寧塔圖Channing Tatum大家第一個想到的可能還是他的性感八塊肌，不過日前在一封寫給女兒的公開信中，陽光健壯的查寧塔圖Channing Tatum則感性寫下對女兒的期許：「不要迎合社會對『女性』的期待，永遠保有做真實自己的勇氣」。

查寧塔圖Channing Tatum不是那種只會告訴女兒「別太早交男朋友」的爸爸，除了和所有父親一樣會想要保護女兒、疼愛女兒，查寧塔圖Channing Tatum還有更重要的訊息要傳遞：「當我想著自己可以在這封信裡教她什麼關於男生、兩性和伴侶的事情，就發現一件奇怪的事情：我並不想要她從這個世界尋找既有的答案，我希望她能夠永遠保有做真實自我的勇氣，而不是成為別人眼中一個女生該有的樣子。」

明明是肌肉猛男的查寧塔圖Channing Tatum，在信裡多次提到女性的力量，更準確的說來—是「不分性別的力量」，「在我們身處的社會，早就習慣了男生該有『男生的樣子』、女生要有『女生的樣子』，但是此刻的我們可以做得更好，我們可以選擇掙脫這些性別的框架。當社會上有更多女性感受到自身的力量，而不再需要遵循某些特定標準來符合社會的期待，世界會變得更好」。

雖然現在4歲的艾弗莉塔圖Everly Tatum可能還感受不到這封信的強度，但帥爸查寧塔圖Channing Tatum的父愛已表露無遺，他也在信末寫道：「每一個人都是獨一無二的個體，在人生的旅途上也會有一張獨一無二的地圖，我們靠著全心付出、不求回報的愛來為人生導航，最終會通往自己的真心」。

※來源：Instagram@channingtatum

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