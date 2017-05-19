侵佔表弟古董字畫 影帝江彬判刑1年11月

71歲的演員江彬本名馬世衡，2005年答應幫李姓表弟出售宋朝林和靖的《行書梅花詩》、元朝高克恭的《春溪雲樹圖》，同年6月間以港幣350萬售予大陸人阮姓男子，卻騙表弟只有賣50萬，扣除交通費、佣金只給了台幣183萬，侵佔800多萬，之後謊稱其他畫作遭竊。法官認為，交付給他人沒有拿收據，也沒拿訂金，與古畫市場規則不符，判決他犯連續侵占罪1年11月，犯罪所得沒收。

李男表示，畫作是父親所有，曾經說過兩幅畫作價值約港幣350萬，兩人口頭協議，扣除給李父的成本，賺得的錢對分，但若低於底價，支付20％到30％的佣金給馬。

「高克恭字畫」、「林和靖字帖」交給馬帶到澳門，透過一名桂姓仲介人，引薦給阮男並以港幣350萬成交，阮表示，還有沒有其他的畫作，希望多買一些真品，馬回台又帶了另外幾幅畫作，交給阮鑑定，但畫作因阮被捕入獄從此消失不見，部分則放在飯店保險箱忘記帶走，再返回澳門取回卻遭人調包，馬辯稱並非被他侵佔。

判決指出，馬對成本說法不一，到底約定是港幣還是台幣，價格竟然能忘記，給桂姓友人的佣金部份，先說給了港幣50萬，又說當場拿走100萬，還有澳門、珠海、深圳的人都要拿佣金，審查庭時，說不知賣出價格，法官認定，仲介人所說的賣出價格以及佣金是事實，認定馬侵占「林和靖字帖」等2幅畫作的佣金。

其他畫作，馬稱交給阮帶回去鑑定。判決指出，古董字畫買賣市場，若交付給他人，基本上要有委託書，簽立字據，若預付部分價金，至少要付30％以上才不必簽收，而以馬大學肄業，曾從事演員，依其學士程度以及社會經驗不可能不知，竟然經畫作交給千里之外的大陸地區人士，與常情不符。

合議庭認為，馬明知賣畫金額，卻拒不交付佣金台幣675萬，還將其他4幅書畫，清償自己債務，已屬侵佔行為，判處1年11月，並沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

(中時)