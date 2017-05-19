蝦味先事件 5280公斤相關產品已遭下架

老牌零食蝦味先使用過期3年的原料，引發全國震驚，生產蝦味先的裕榮食品已遭勒令停工。衛福部食藥署今指出，已責成各地方政府衛生局，進行下游食品業者的產品下架，截至今日下午2時，已下架約5280公斤的產品。

食藥署表示，食品業者需於本月20日的0時前，完成所有產品的下架並不得販售，違者將依違反《食安法》，處3~300萬元罰鍰。食藥署強調，調配、包裝、貯存、販賣過期的食品，將依違反《食安法》、產品需沒入銷毀，並處6萬元~2億元的罰鍰。

(中時)