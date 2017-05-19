中職洲際中信對統一 因雨延至周6雙重賽

原定今(19日)在洲際球場進行的統一獅對中信兄弟之戰，因雨造成場地泥濘宣布延賽，此役延至明(20日)下午1時再戰，兩隊明進行雙重賽。

獅隊本季與中信對戰13場戰績8勝5敗，雖佔上風，但近10場戰績慘淡，只打出2勝8敗戰績，遠不及中信的7勝3敗。

(中時電子報)