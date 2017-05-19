男大生捷運兩度襲臀 判拘80天

陳姓男大生因為搭高雄捷運，常在美麗島站遇到同一位妙齡女子，竟按捺不住色慾，去年9月、10月，兩度刻意藉由擦身而過用手摸臀，女方不甘受辱報警，男大生因為審理時自白犯罪，高雄地院依性騷擾防治法判他拘役80天，得易科罰金及上訴。

(中時)