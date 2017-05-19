花現台中工藝展開幕 林佳龍鼓勵年輕人投入文創

台中市長林佳龍（中）出席工藝展開幕儀式，與文化局副局長施純福（右二）、客委會主委劉宏基（右一）、東勢區長何佩鈴（左二）共同為四大花卉漆畫揭幕。（王文吉攝）

東勢新盛國小舞蹈班學生（前排）化身小小花仙子，參加開幕活動，演出後與市長等人合影。（王文吉攝）

市長林佳龍出席花現台中生活工藝展開幕儀式，一時技癢，借用職人的鑿刀，體驗木雕刀法。（王文吉攝）

「2017巧聖仙師文化祭－花現台中生活工藝展」今日於東勢客家文化園區開幕，現場展出20組傑出工藝職人的創作。市長林佳龍到場參加揭幕，他讚許工藝結合創意，不但可提升生活品味，也創造市場價值，鼓勵年輕人投入工藝文創事業，市府會協助行銷。

工藝展開幕儀式由市長林佳龍、文化局副局長施純福、客委會主委劉宏基、東勢區長何佩鈴等人，共同為四大花卉漆畫揭幕，代表工藝文化的發揚與傳承。木雕大師陳清豐與陳文星分別致贈「高跟鞋」及「領頭羊」工藝作品給林佳龍，象徵祝福市政發展步步高升。

林佳龍表示，東勢山城是木業與漆藝最興盛的地方，今年邀請20組工藝達人，以花為主題，展現在花食器、花茶器、花用器、花玩器上，呼應花博強調生產、生態與生活的理念，透過工藝提升生活品味，也創造商業價值。

「一技在身，勝過家財萬貫！」林佳龍還說，年輕人的創意結合工藝技術，變成具設計感的藝術品，明年台中市將舉辦台灣設計展，市府會協助行銷。另外，文化局也結合豐原漆藝館，展出漆藝產學合作作品，包括山櫻花、白耳畫眉、文心蘭、火鶴、百合、唐菖蒲、蜜蘋果、枇杷等創作，展現「現代魯班」精神。

展覽週末期間，文化局特別安排木漆藝的體驗活動，現場登記報名木漆器鳥笛體驗，了解木漆器製作流程；週末現場也有木質蒸氣小火車DIY、木質相框彩繪體驗，於官方臉書粉絲團按讚還可獲得木書籤。

(中時)