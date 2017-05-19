16年代養20餘小孩 林媽媽：養小孩很快樂

蘇水吟接受照顧寄養孩子已16年，照顧孩子讓他很開心，直呼自己越養越快樂，一對賴姓姐妹在回到原生家庭後，還會回來找她。（程炳璋攝）

北台南家扶中心呼籲更多愛心家庭加入寄養行列，讓急需轉介的受虐兒可在完整家庭功能的環境下長大。（程炳璋攝）

北台南家扶中心近日接獲社會局轉介一對年幼姐妹急需寄養，卻因寄養家庭短缺只能拒絕，一位已擔任寄養家庭16年的林媽媽蘇水吟19日現身說法，已代養過20餘個小孩，還想繼續養，「照顧小孩真的很快樂」。

北台南家扶中心共有51戶寄養家庭，尚有6戶儲備家庭等候寄養，並非每個寄養家庭都無條件接受寄養，因為帶幼兒需要犧牲更多陪伴時間。

台南市社會局日前需轉介一對姐妹到寄養家庭，姐姐1歲半、妹妹8個月大，緊急向北台南家扶中心求援，家扶竟找不到寄養家庭代養，警覺到儲備寄養家庭數量過少，呼籲社會更多愛心家庭投入寄養行列。

62歲的蘇水吟16年來養過20餘個寄養兒，寄養經驗豐富的她，對撫養孩子樂此不疲，越養越快樂，她說，自己生的兒子女兒都遲婚，沒有孫子抱，因此特別喜歡小孩。

賴姓女童在3歲時，因為母親重病，父親獨力撫養三兒，最小的弟弟還有腦性麻痺，賴父工作能力低，一人照顧不來，只好將她送養，蘇水吟適時跳出來照顧賴小妹，2年後，她熱心的與社會局討論，自願給賴家一些幫助，讓賴女可以回到父親身旁，真正享受父、女天倫樂。

很多曾被蘇女撫養過的孩子，現在還會回來找她，親切的稱她「林媽媽」，她印象最深的是一個小6男童，因為調皮又偷錢，遭全班排斥一起去畢業旅行，她認為國小畢旅是人生很重要的回憶，特地買了一盒棒棒糖到學校，站上講台拜託學生，希望別讓她的小孩缺席。

蘇水吟對每個長大後回頭找她的孩子說著，妳們感謝我的照顧，將來就要這樣去回報社會。

她說，養孩子很快樂，只要把握一個訣竅「想對孩子好，記得她們是自己的孩子，想對孩子不好，記得他們是別人的孩子」。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，大家總以為寄養孩子難帶，其實不會，參加前有專家提供職前訓練42小時，再請學者評估，過程需8個月，即使已具備寄養資格，仍須每年在職訓練30小時，透過訓練課程，可以促進夫妻更和諧，因為這是一個需要夫妻凝聚共識，才能參加的計畫。

(中時)