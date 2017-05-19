布萊德彼特監製，查理漢納、羅伯派汀森深入亞馬遜尋找《失落之城》

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繼《亞瑟：王者之劍》後，Charlie Hunnam查理漢納有另一作品在台上映，由他和Robert Pattinson羅伯派汀森主演的真人實事冒險電影《失落之城The Lost City of Z》，描述20世紀初英國探險家珀西佛斯特Percy Fawcett上校深入亞馬遜尋找未知古文明卻人間蒸發的世紀探險懸案。不過當初擔任監製的Brad Pitt布萊德彼特同時飾演男主角，後因其他因素才由查理漢納上陣。

小布獨具慧眼在其原著《失落之城Z：亞馬遜的世紀探險之謎》爆紅前就已相中版權、力邀威尼斯大導詹姆斯葛瑞James Gray執導演筒，由小布旗下的電影製作公司Plan B監製，他也是最初的男主角人選，但在和導演討論劇本的過程中，為了忠於佛斯特上校英國人的身分，小布只好忍痛退出，小布雖從男主角退居幕後監製，但在創作和拍攝8年來仍全力支持。

劇組接著轉向英國男星班尼狄克康柏拜區Benedict Cumberbatch，但他的妻子在開拍前傳出懷孕喜訊，他因而無法配合劇組長達5個月遠在亞馬遜雨林的拍攝，最後才由查理漢納接任。接班小布出演男主角而大獲好評的查理漢納說：「我很感謝布萊德彼特發掘了這個故事，將它搬上大銀幕，但我心裡更感謝他把佛斯特上校這麼棒的角色讓給我。」日前查理受訪被問到他想如何感謝班尼狄克，他大笑回答：「還好你提醒我，我確實忘了謝他，我想送他一千朵玫瑰應該夠意思了吧！」

《失落之城》改編自真人實事，描述英國探險家珀西佛斯特（查理漢納 飾）和副官亨利科斯丁（羅伯派汀森 飾）深入亞馬遜叢林探險，竟發現未知古文明的蹤跡，他回到英國公開這個重大發現，卻被當成笑話嘲弄。在愛妻（席安娜米勒 飾）的支持下，佛斯特決心帶領兒子傑克（湯姆荷蘭 飾）重返亞馬遜尋找古文明存在的證據，一行人卻離奇消失，成為史上最神秘又懸疑的失蹤事件。

※來源：Catchplay,AP

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