殭屍海鮮！中市查獲逾期鮑魚和白蝦仁近2萬公斤
（18：53更新）連海鮮也淪陷！台中市衛生局19日傍晚發布在檢調指揮下，18日於南屯區宏碩海產公司查獲逾期的「冷凍鮑魚」產品12290.5公斤，以及「冷凍割背白蝦仁」648公斤。據悉該案也是由民眾具名檢舉，宏碩過去經營海鮮進出口，近年投入網購市場，成立「愛嚐鮮iSeafood」網購品牌，未料竟改標販售逾期海鮮，推估至少已有3個月，恐有數萬公斤黑心海鮮被民眾吃下肚。
黑心食品連環爆，台中市繼出現力勤僵屍肉後，再傳出有海產公司將逾期海鮮改標後販售，這家位於南屯區宏碩海產公司，進出貨量相當大，不但在自家有大型冷凍庫，還向裕國
、富崑等大型冷凍倉儲公司租借冷凍庫冰存海鮮魚貨，日前遭民眾具名檢舉，衛生局研判情節重大立即移請檢調進行偵辦。
檢方在歷經一個多月搜證，18日台中市衛生局會同衛福部食品藥物管理署，配合台中地檢署、警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊等單位，到宏碩公司以及裕國、富崑等三地稽查，當場發現近兩萬公斤的改標逾期海鮮。
台中市衛生局食藥科長傅瓊慧指出，經檢察官指揮搜查，發現生產日期2016年05月06日、有效日期2018年05月05日的一批冷凍鮑魚，共外箱標示有遭割除痕跡，905箱73包，計1萬2290.5公斤；業者重新貼標為有效日期2018年5月5日。
另也在該公司租借的冷凍倉儲現場發現106年4月5日已到期的「冷凍割背白蝦仁」60箱，計648公斤。現場還有無標示的蝦仁類產品共136箱12包1632公斤，已先責付業者保管，後續再視業者提出的進貨單釐清是否為逾期海鮮。
衛生局表示，依食安法規定食品業者貯存、販售逾有效日期食品，將處6萬元以上2億元以下罰鍰；唯該案涉及標籤竄等情事，已移請檢調進行刑事偵辦。
(中時)
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