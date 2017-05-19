周明璟專欄：手寫的溫度

《VOGUE雜誌》提供。

因為母親節而提起了筆、對應著質感極佳重磅數的卡片，許久不見的一筆一劃寫下對媽媽的祝福。每當下筆時，會很深刻的感覺到自己的誠意和認真。自從網路、智慧手機開始盛行，我們真的很少有機會提筆親手寫信了。認真書寫的同時，讓我想起了那個只能靠手握著筆一字一字寫出心意的年代…

還記得十多歲在台灣時，有一位非常心儀的學長。他大我兩歲，有著深邃的輪廓和黝黑的皮膚，雖然是一副運動健將的外型，但更吸引我的是文質彬彬的談吐和深思的眼神。不像有些自戀的男生一副情聖的模樣，學長低調內斂，不管對誰都展現親和力。學校裡每個年級樓層不同，碰到簡直比登天還難，所以每次意外在福利社碰到、或是在花台向下望看到他在操場都開心的不得了。也曾經特意上樓找他，但自己覺得害羞不自在，於是開始寫紙條，好在好友願意當傳紙條小童，我和學長就這樣開始每天透過紙條對話。那時的我都會特別去SANRIO三麗鷗買日本進口的信籤，有少女心爆發的粉紅色和可愛圖案，一定要用PENTEL的藍色水性筆寫，才是自己心裡最完美的組合。我並不是字跡娟秀的人。以前好羨慕字跡成熟秀麗的人，尤其小學身邊竟然就有同學是這樣的，她們寫的字看起來就是有種「大人感」，而我到現在仍然無法寫出那種「大人感」字體。可能因為深知自己無法像別人隨筆就能揮灑出成熟字跡，我都會特別認真的寫，一筆一劃的寫，因此我的字體很整齊，每一筆幾乎像在刻字一樣，像是很努力寫作業的小學生那樣感覺的字跡。我想收到我的信或我的卡片的人應該都能感覺到一種認真感，好吧，至少很有誠意，我這麼想。書寫，是有溫度的，因為那是自己或對方用溫暖的手握著筆寫下的。所以只要是收過的紙條、或是信籤我都會留下來做紀念。學長在在我離開台灣之前送了我一本日記，密密麻麻寫著他在K書中心時的心情，把對我講的話全部寫下來，就好像我就在他旁邊一樣。這本日記是一個很珍貴的禮物。人生能有幾回有人如此地將心意化為文字送給你呢? 即使已經過了20多年，想起來仍然是很寶貴的。

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後來全家搬到溫哥華，越洋電話貴得嚇人、網路隔年才出現，剛搬去的我對台灣的好友思念至極，只能每晚在書桌前拿著一大張信紙不停的寫，像是聊天一樣的寫，常常不自覺就寫了好幾張，怕信封包太厚，所以信紙正反面都寫，滿滿的字就像是兩個16歲的小女孩講了一個鐘頭電話。幾乎每幾天都寄出一封信，也幾乎每幾天都收到一封信。這些大量的信紀錄了我們的友誼，刻劃了青春時光。這些我都收著，因為實在太珍貴了。不管幾年後拿出來讀，都能回想到當時的青澀記憶。

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科技改變了我們彼此溝通的方式、再也不是人人提筆寫信的年代，不禁有點時代變遷了的感嘆。書寫真的是很有溫度的一件事，不要遺忘了一筆一劃能傳遞的感動。適逢母親節的到來，除了買禮物送給媽媽、帶媽媽享受美食之外，別忘了提筆寫下對媽媽的感謝，卡片上的話將成為永遠能留住的回憶。

※圖片+文字：Vogue 風格達人-時尚主播 周明璟

周明璟 Sophia 主播出身 以流利多國語言活躍於時尚界! 精品御用主持人。以獨家視角看時尚 品生活 愛旅遊 懂成長 分享生活中每一場難忘的邂逅。

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