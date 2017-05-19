陳水扁搭高鐵北上 表情平靜不發一語

陳水扁（左一）由外傭攙扶、扁醫療小組名集人陳順勝（右一）陪同，今天傍晚搭高鐵北上參加募款餐會。（呂素麗攝）

陳水扁（左一）由外傭攙扶、扁醫療小組名集人陳順勝陪同，今天傍晚搭高鐵北上參加募款餐會，沿途不發一語。（呂素麗攝）

陳水扁（左）由外傭攙扶、扁醫療小組名集人陳順勝陪同，今天傍晚搭高鐵北上參加募款餐會，沿途不發一語，表情嚴肅。（呂素麗攝）

前總統陳水扁今天下午5點15分從高雄左營站搭高鐵北上，將參加今晚在台北舉行的凱達格蘭基金會12周年感恩募款餐會。

阿扁由外傭攙扶、扁醫療小組名集人、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝陪同，於下午5點5分抵達高鐵左營站，隨即在高鐵人員引導下，搭電梯下到月台，搭5點15分班次北上，沿途不發一語，表情平靜，不少旅客看到他，也沒有特殊的舉動；扁子陳致中則未出現。

中監准阿扁出席餐會，但要求他不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等條件；下午在左營高鐵站，記者問他今晚出席餐會是否會上台講話，他沒有回答，搭車前完全沒有講話，也未與民眾有互動。

(中時)