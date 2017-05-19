看不見卻能飛得更遠！真人真事勇氣改編電影《看見5％的奇蹟》給予生命中追尋夢想的正能量
去年以《帝國大審判》獲奧斯卡最佳外語片提名的導演馬克侯特蒙Marc Rothemund，攜手德國影壇的當紅炸子雞柯斯亞烏爾曼Kostja Ullmann帶來新片《看見5%的奇蹟My Blind Date With Life》。故事描述一名視力僅剩百分之五、即將失明的年輕男子，克服各種逆境，在工作上力爭上游，實現夢想。在德國上映時造成一陣旋風，僅兩個星期就有逾35萬人次入場觀賞。
改編自真人真事的《看見5%的奇蹟My Blind Date With Life》，描述一位年輕有為的學生沙利亞被醫院診斷出視網膜剝離，只能在開刀治療後保留百分之五的視力，近乎全盲。但他不放棄自己，竭盡所能堅持完成高中學業。畢業後進入五星級豪華飯店工作，展現正常視力般的優異表現，除了好友甚至沒有人發現它幾乎全盲，直到一次偶發事件，讓他看似完美的一切開始崩解……導演以溫馨又幽默的方式細膩的刻劃主角的心靈，宛若德國版《逆光飛翔》的勵志故事，將再次為觀眾帶來歡笑正能量，台灣預計在今年暑假上映。
※來源：車庫娛樂
(雜誌精選)
關鍵字：看見5%的奇蹟
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