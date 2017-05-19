獄中變性洩密美軍獲赦出獄 女裝新照曝光

曼寧公布近照向外界軒個將展開新的生活。(圖/Twitter@xychelsea、U.S. Army)

美軍情報分析師、陸軍上等兵曼寧在2010年因向維基解密洩密，其中還揭露了美軍在美伊拉克誤殺無辜平民，他也因此遭重判35年，之後又在獄中絕食抗議要求變性，成為社會話題人物，他在年初獲得前總統歐巴馬特赦，終於在近日出獄。曼寧也在前日出獄後po出了自己的近照，慶祝並宣示自己的重生，照片中已經變性成功成為女人的她，塗上紅唇亮麗現身出鏡，和她入獄前完全判若兩人。

過去叫布萊德利‧曼寧(Bradley Manning)的他，也在變性後改名為雀喜兒‧曼寧(Chelsea Manning)，她18日在推特上先是po出與友人舉杯慶祝出獄重生的照片，之後也貼出了他在變性成功後的新造型，一改過去她成為新聞焦點時，大家所熟知他出庭時受審一身軍裝的剛毅，照片中他抹上鮮豔紅唇、半露酥胸，向關心她的粉絲表示，「我在這裡」，向外界宣告了她將展開全新的生活。

過去擔任陸軍情報分析師的曼寧，於2010年在伊拉克服役期間，竊取了多達75萬份美軍和美國國務院的機密文件，並向轉交給維基解密(WikiLeaks)公開，他曾表示此舉是要外界看到「真相」，內容包括2007年美軍阿帕契直升機在伊拉克掃射叛軍時，誤殺了2名路透記者及十多名無辜平民的影片，以及多個國家的貪腐內幕等情報資訊，堪稱是美國有史以來最大規模的洩密案，後被政府以間諜罪、盜竊罪、違反軍紀等20項罪名，重判35年有期徒刑。

曼寧的洩密案在當時掀起了美國社會兩極化的看法，不少人認為他是「正義」的化身，勇於揭發美國政府醜陋的一面，也有人認為身為軍人洩密就是「叛國賊」。之後他再次掀起話題是因為，被關在男子監獄的他深感不適，因此絕食抗議並要求在獄中進行變性的荷爾蒙治療。前總統歐巴馬(Barack Obama)在2017年初下台前特赦了曼寧，將她原本35年的刑期減至7年，讓她終於在17日結束了鐵窗生涯。

(中時電子報)