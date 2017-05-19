看過陸上行舟嗎？關西鎮將舉辦第一屆比賽

新竹縣關西鎮第一屆陸上龍舟比賽將在5月27日舉辦，屆時將邀請感興趣民眾體驗陸上龍舟魅力。（關西鎮體育會提供）

看過水中划龍舟，但陸上呢？新竹縣關西鎮體育會推動陸上龍舟活動，將在今年端午節舉辦第一屆陸上龍舟比賽，且為了推廣，比賽當天也會開放民眾體驗，理事長王思云表示，陸上龍舟相對安全、輕鬆，適合國中以上民眾參加。

王思云4年前曾造訪推動陸上龍舟活動的宜蘭縣冬山鄉清溝社區發展協會，近年發現，陸上龍舟不僅只是區域性小活動，也能變得很國際化，且較不受場地限制，

能達運動效果但較不費力，因此去年再度參訪後，便動念要在關西鎮上推動。

王思云說，這次邀請陸上龍舟競技推廣執行長李木，指導陸上龍舟技巧，此次活動也向該協會租借器材。王思云說，一艘陸上龍舟需13人同行，其中1人掌舵，其餘12人分坐左右划槳，比起水上龍舟，陸上龍舟較為輕鬆。

新竹縣關西鎮第一屆陸上龍舟比賽將在5月27日上午，於關西鎮迎風館前的中山東路上舉辦，競技長度僅100公尺，王思云也說，由於陸上龍舟運動對於新竹縣民較為陌生，比賽當天也會開放體驗，邀請感興趣的民眾下船，認識陸上龍舟的魅力

(中時)