舒緩壓力2招讓你更健康更長壽且看起來更年輕

《VOGUE雜誌》提供。

如果今年妳只做一件會影響長期健康的事，那就是減少壓力，學會調適壓力以及管理情緒非常重要。一個獲頒諾貝爾獎的研究顯示，壓力對健康的壞處不亞於抽煙，而且還可能改變基因，縮短壽命。

減少壓力致病風險，聽起來好像太過簡單，但減緩與復原壓力導致的細胞損害，真的只需健康與生活習慣做一點小改變。散個步，把待辦事項寫下，打坐、做瑜珈、尋求舒壓治療等等都很有幫助。

以下2點人人都適合

1.「深呼吸可以立即帶來平靜，任何地方都可以用。可以試試吸氣4秒，吐氣7秒，使腹部在吸氣時擴張，吐氣時收縮。一天在睡前或休息時練習5分鐘。」

2. 「笑是最好的藥方。長期而言，笑不但可以減緩心跳、呼吸頻率和血壓，研究顯示，常笑且保持快樂的心情也有助於降低抑制免疫力的壓力荷爾蒙，進而增強抵抗力。」

※來源：VOGUE.TW

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