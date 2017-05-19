舒緩壓力2招讓你更健康更長壽且看起來更年輕
如果今年妳只做一件會影響長期健康的事，那就是減少壓力，學會調適壓力以及管理情緒非常重要。一個獲頒諾貝爾獎的研究顯示，壓力對健康的壞處不亞於抽煙，而且還可能改變基因，縮短壽命。
減少壓力致病風險，聽起來好像太過簡單，但減緩與復原壓力導致的細胞損害，真的只需健康與生活習慣做一點小改變。散個步，把待辦事項寫下，打坐、做瑜珈、尋求舒壓治療等等都很有幫助。
以下2點人人都適合
1.「深呼吸可以立即帶來平靜，任何地方都可以用。可以試試吸氣4秒，吐氣7秒，使腹部在吸氣時擴張，吐氣時收縮。一天在睡前或休息時練習5分鐘。」
2. 「笑是最好的藥方。長期而言，笑不但可以減緩心跳、呼吸頻率和血壓，研究顯示，常笑且保持快樂的心情也有助於降低抑制免疫力的壓力荷爾蒙，進而增強抵抗力。」
※來源：VOGUE.TW
(雜誌精選)
關鍵字：舒緩壓力
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。