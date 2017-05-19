新瓦屋生態池荷花綻放，一同來賞荷

又到了夏季荷花開的季節，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區生態池粉色荷花朵朵開，非常適合取景拍照。（陳育賢攝）

又到了夏季荷花開的季節，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區生態池粉色荷花朵朵開，非常適合取景拍照。（陳育賢攝）

又到了夏季荷花盛開的季節！新竹縣竹北市「新瓦屋客家文化保存區」生態池，粉色荷花近日朵朵盛開，荷葉綿延，其中魚群穿梭搭配蛙鳴更顯得熱鬧非凡，這兩天吸引不少民眾取景拍照，縣長邱鏡淳歡迎大家前來體驗荷花之美，還可兼賞展覽並在農民市集採購新鮮農產。

文化局長張宜真表示，荷花的生命力代表傳承及延續，突顯客家文化的連綿不絕，每年5月至7月盛開，生態池的生態相當豐富，除了荷花還有野薑花、大紅花、三百草、水蠟燭、梭魚草、銅錢草等，都圍繞在生態池周邊。

新瓦屋客家文化保存區生態池水面有木橋，旁邊人行步道與自行車使用外，更可近觀水面美景，縣長邱鏡淳歡迎民眾一同來新瓦屋賞荷生態體驗。

此外，新瓦屋服務台目前也推出「夢之花─謝欣穎創作個展」，「一諾藝術」也不定期展出各式展覽。

另，新竹縣民直銷站、13好市集則提供在地青農的地產地銷新鮮農產，民眾前來賞荷拍照、看展後，還可順便採購優質蔬果，若逛累了則有匯客室、綠禾堂、翔頂咖啡可休息品茗、喝咖啡，度過悠閒的周末下午。

(中時)