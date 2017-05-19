林濁水：兩岸關係惡化 蔡總統不應推卸責任！

兩岸關係惡化，蔡總統也不應該推卸責任！（本報系資料照片，鄭任南攝）

兩岸關係是蔡英文總統最受矚目的專業，但在各個民調，兩岸這項目，民眾滿意度幾乎都倒數第1到第3。前民進黨立委林濁水指出，兩岸關係惡化，北京固然要負最大責任，但蔡總統也不應推卸責任！

林濁水點出，在北京把九二共識無限上綱的當前，兩岸關係已經走到比陳水扁總統時代更僵硬的程度了。毫無疑問，蔡總統在兩岸政策上遇到了滿足台灣多數民眾維護台灣主權反對九二共識，與緩和兩岸僵局時的兩難處境。但這個難處，民眾不可能沒有了解和心理準備。

但從民調上看來，民眾對兩岸關係的惡化，並不只是怪北京而已，否則對蔡總統在這個項目的不滿，就不至於這樣高了，顯然民眾認為蔡總統上台後，兩岸關係惡化的程度超過了民眾原先預期要接受的幅度，也就是說民眾顯然認為北京態度雖僵硬，情勢會嚴峻到這個程度，蔡總統也有不應該推卸的責任。

林濁水憂心說，那麼蔡總統的責任在那裡，甚至犯了些什麼錯，無論如何這是小國台灣非得嚴肅面對的。

(中時電子報)