林濁水：兩岸關係惡化 蔡總統不應推卸責任！
兩岸關係是蔡英文總統最受矚目的專業，但在各個民調，兩岸這項目，民眾滿意度幾乎都倒數第1到第3。前民進黨立委林濁水指出，兩岸關係惡化，北京固然要負最大責任，但蔡總統也不應推卸責任！
林濁水點出，在北京把九二共識無限上綱的當前，兩岸關係已經走到比陳水扁總統時代更僵硬的程度了。毫無疑問，蔡總統在兩岸政策上遇到了滿足台灣多數民眾維護台灣主權反對九二共識，與緩和兩岸僵局時的兩難處境。但這個難處，民眾不可能沒有了解和心理準備。
但從民調上看來，民眾對兩岸關係的惡化，並不只是怪北京而已，否則對蔡總統在這個項目的不滿，就不至於這樣高了，顯然民眾認為蔡總統上台後，兩岸關係惡化的程度超過了民眾原先預期要接受的幅度，也就是說民眾顯然認為北京態度雖僵硬，情勢會嚴峻到這個程度，蔡總統也有不應該推卸的責任。
林濁水憂心說，那麼蔡總統的責任在那裡，甚至犯了些什麼錯，無論如何這是小國台灣非得嚴肅面對的。
(中時電子報)
文章來源：林濁水臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。