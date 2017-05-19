胡金龍小腿拉傷 下2軍養傷休息

富邦強打胡金龍因右小腿拉傷下2軍養傷。(資料照 劉宗龍)

(19:03更新訪問)富邦悍將強打胡金龍，昨日面對統一獅，因7局下跑壘時，不慎拉傷右小腿，今(19日)被下放2軍休養，他表示，可能要休養3到5天，拉傷可大可小，所以決定下二軍休養一下。

胡金龍開季至今表現穩定，不料昨役卻拉傷，胡金龍說，當下拉到真的滿痛的，今天走路還有點酸，但遇到了就是好好休養一下。

富邦總教練葉君璋指出，胡金龍經檢查後是輕微拉傷，只要休息幾天就會好，但最近他也很辛苦，也趁此機會就休息10天，讓身體好好休養一下。

至於日前下放二軍的林威廷，目前在二軍正常出賽，葉總說，如果只是單純狀況不好沒有關係，但他感覺有影響到心態上，這樣就不好了，所以希望他在二軍調整一下。

(中時電子報)