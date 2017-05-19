香蕉盛產季到 超市吃蕉正得時

全聯董事長林敏雄（右二）昨與農委會主委林聰賢（左二）、農糧署署長陳建斌（左）、農友黃榮炫（右）宣布「台灣香蕉季」活動開跑。（鄧博仁攝）

全聯香蕉甜點6月1日前有優惠，巧克力香蕉波士頓派原價79元、特價75元（左前起順時針），巧克力香蕉捲原價75元、特價69元，6月新品香蕉菠蘿泡芙價格未定，蕉心巧克力蛋糕原價85元、特價79元，6月新品芭娜娜蛋糕捲價格未定。（鄧博仁攝）

全聯南投山蕉、屏東平地蕉30日前每袋59元（左起），巧克力香蕉波士頓派6月1日前原價79元、特價75元。（鄧博仁攝）

吃香蕉正得時！每年銷售約2萬噸、2億元香蕉的全聯福利中心，以全台銷售噸數最大的單一通路之姿，今（19日）起與行政院農業委員會合作「台灣香蕉季」活動，本月底前每袋500g、約3至5根59元，較去年9月風災後一袋550g最高89元便宜近一半，加上周邊5款香蕉甜點，搶在6月盛產期前，捧紅台灣芭娜娜。

香蕉勝過蘋果和柑橘，是全球3大水果之王，全台年產值約65億元。今年全台香蕉產量約35萬噸，較去年增近2成，全聯配合農委會「蕉蕉珍惜 惜愛臺灣」政策，提倡「珍惜食物 愛護地球」概念，希望至少賣出6000噸香蕉，董事長林敏雄表示全聯是本土企業，關顧農民不遺餘力。

全聯採低溫冷鏈配送，較傳統常溫運送可增2至3天食用期限，除了Q甜的南投山蕉和柔軟的屏東平地蕉，4月起也推巧克力香蕉波士頓派、蕉心巧克力蛋糕、巧克力香蕉捲，6月1日前9折優惠69至79元；6月再推香蕉菠蘿泡芙、與卡士達包覆整根香蕉的芭娜娜蛋糕捲，跟東京芭娜娜、韓國香蕉牛奶PK，全聯行銷協理劉鴻徵看好芭娜娜蛋糕捲賣點十足。

(中時)