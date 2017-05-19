「反應援」衝突 劉玠廷：進場請互相尊重

桃猿主場主要以家庭球迷為主。(資料照 鄭任南攝)

昨桃猿與中信兄弟在桃園棒球場一戰中，在比賽中發生球迷爭吵事件，今桃猿領隊劉玠廷表示，桃猿主場歡迎各球隊觀眾，但請互相尊重，不認同任何挑釁的行威發生在球場上。

劉玠廷說，從來到桃園球場，行使全猿主場多年，都是以和樂的家庭客群為主，很多活動與舞蹈都是為小朋友能夠互動所設計，所以不希望發生觀眾互罵的衝突發生。

以前中職比賽，是1、3壘壁壘分明，劉玠廷說道，不過目前球團實施全主場，相信各隊球迷也不喜歡，其他球隊的球迷，在自家主場進行一些挑釁的動作，大家應該要將心比心。

劉玠廷指出，球團其實相當歡迎各球隊球迷，來到桃園球場內野，不管穿著合隊球衣都沒有關係，但大家就是和樂看球，一同感受棒球的氣氛魅力。

昨日桃猿啦啦隊隊長阿誠，也及時阻止衝突發生，他說，現場很多小朋友，身為大人這是一次很好的機會教育，各隊球迷就是開心的為自己球隊加油打氣。

(中時電子報)