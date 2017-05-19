桃園財政負擔重 議員憂心債留子孫
中央前瞻基礎建設計畫8年8824億9000萬，其中軌道建設占最大宗4241億3000萬元，為總預算48％，市議員謝彰文指出，桃園提出軌道建設申請的項次有4項高達2200億，扣除中央補助約1000億，桃園軌道建設自籌經費含自償性經費就高達1212億，若加上其他重大公共工程，擔心軌道建設成為壓垮桃園財政的最後一根稻草，財政局應做好財政控管。
謝彰文表示，桃園市到2017年2月底止，長短期債務實際未償餘額為200億，相較2016年度
長短期實際債務餘額190億，增加了10億，桃園每年創稅近2000億，中央卻長期忽略對桃園市補助的公平對待。
統籌分配稅款，桃園市只比台南市多1.62億，排名6都倒數第二，台北市399.98億、新北市294.45億、高雄市279.42億、台中市245.66億、桃園市188.16億、台南市186.54億；一般型補助，桃園市獲得補助最少、排名6都之末，台南是桃園的2.4倍。
市議會國民黨團書記長徐玉樹表示，市府花錢要用在「刀口上」，要對市民生計有幫助的建設。
(中時)
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