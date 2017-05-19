金門放流「活化石」鱟 古寧頭戰場變保育搖籃

金門水試所今天在古寧頭海域放流稚鱟8萬尾和成鱟5對。（李金生攝）

小朋友參加放流，開心成為保育小尖兵。（李金生攝）

洪姓民眾帶著來自香港的另一半，到古寧頭看「夫妻魚」。（李金生攝）

看到長大的成鱟，小朋友好興奮。（李金生攝）

只有薏仁米大小的稚鱟，將在古寧頭保育區內長大。（李金生攝）

金門縣水試所長楊文璽表示，放流可以彌補自然界生產力不足。（李金生攝）

海巡署的弟兄們也加入放流，為海洋保育盡一分心力。（李金生攝）

4億年前古生代泥盆紀就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，台灣本島幾乎已完全絕跡，在金門也面臨棲地破壞，逐漸減少的生態危機。縣水試所今(19)日在古寧頭海域放流稚鱟8萬尾與成鱟5對，期待這種珍貴的海洋生物，在全台唯一的鱟保育區內繁衍下一代，再現昔日盎然生機。

披著一身甲殼，外型像鋼盔，且雌雄成對出現，又有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」之稱的鱟，在台灣地區已無野生發現紀錄，僅澎湖偶可一見。

但在金門因為長期軍管，海岸不得任意進出，反而提供牠們棲息、繁衍的安全空間，西部和北部潮間帶仍有穩定的族群分布，但近年隨著開發腳步的逼近，也同樣面臨棲地破壞問題。

金門縣政府在1999年12月公告畫設400公頃「金門古寧頭西北海域潮間帶鱟保育區」，將當年國共戰場變成生態保育搖籃。同時由縣水試所進行稚鱟復育計畫，希望這種在4億年前就出現，2億年前演化成目前模樣的鱟，在金門生生不息繁衍下去。

今天下午，縣府建設處副處長王垣坤偕金寧鄉長陳成勇、金湖鎮長蔡西湖和金管處副處長蘇承基率同古寧國小、金鼎國小與金門農工師生及家長約160人，在古寧頭北山出海口放流1到2齡稚鱟8萬尾和成鱟5對。

縣水試所長楊文璽表示，「鱟」已成為金門的代表性生物之一，該所10餘年來積極從事鱟隻人工增殖放流，以彌補自然界生產力不足，並定期進行潮間帶稚鱟分佈與族群量調查，以及長期追蹤監測掌握族群動態，加強保護暨復育作業，也期待放流活動的陸續舉辦，能提升學子對生態保育的認知，做好保育觀念的扎根工作。

(中時)