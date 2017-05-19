露乳秀臀漫畫隨手可買 簡余晏：母親身分難接受
北市興雅國中與博愛國小學區內的書店內，學生隨手可以購得露乳秀臀內容相當情色的漫畫書，台北市議員戴錫欽將該漫畫送給觀傳局和教育局審視，竟得到完全不同的結果，觀傳局長簡余晏在議員追問下表示，「以母親的身分，不希望12歲或15歲以下的子女看到」，教育局長曾燦金直言「不適合閱讀」。
民眾向戴錫欽投訴，靠近郵局的漫畫店公開販售露乳漫畫，就讀國中三年級的兒子把裸體搭配鹹溼對話的漫畫買回家看。經戴錫欽向北市觀傳局查詢，得到的答案竟是內容尚未達過當描繪性行為、淫穢情節或裸露人體性器官，依分級規定為普遍級。
露點漫畫「世界末日的世界錄」書中鹹溼對話不堪入目，例如「就是因為妳不夠老實…身體才會變得那麼熱呢。」、「我剛摸的地方是？偏…偏偏摸在我最敏感的地方…！」戴錫欽質疑，漫畫內容文字描述更有物化女性之嫌，充斥裸體和身體碰觸畫面，讓人臉紅。
北市教育局則回覆「經評估內容適合閱讀年齡層為青少年以上，也就是15歲以上。戴錫欽教育部門質詢要求教育局長曾燦金與觀傳局長簡余晏說明，對於學生適合什麼讀物，與民眾認知落差實在太大。
簡余晏表示，她不認為出版品應由行政機關認定是否適合出版，市府的作法是由出版品分級專業團體，協助審議級別。她在議員追問下才表示如果是以母親身分，她不能接受12或15歲的子女看這類的漫畫；曾燦金則是目睹漫畫內容後直言不適合閱讀。
(中時)
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