西門國賓戲院遭縱火 21歲無業男落網：好玩

21歲林嫌因無聊好玩，陸續在國賓戲院、北車及大亞百貨縱火。（陳鴻偉翻攝）

17日國賓戲院火警，造成50名觀眾倉惶逃生。（陳鴻偉翻攝）

林男表示無業缺錢壓力大，縱火只是好玩。（陳鴻偉翻攝）

台北市西門町國賓戲院，17日下午3樓廁所發生火警，50名觀眾倉惶逃生，警消事後研判是人為縱火，經循線追查，在信陽街網咖逮捕21歲的林姓男子，從雲林北上找工作的林供稱，因為失業缺錢想要抒壓，所以才會縱火，表示是無聊、好玩。警方另查出他還涉及12日大亞百貨地下停車場，以及15日捷運台北車站廁所，總計3起縱火案件，訊後已依公共危險罪將他法辦。

17日下午3時許，國賓戲院3樓廁所的捲筒衛生紙，遭人點燃縱火，警消出動16輛消防車、55名消防及救護人員，緊急疏散戲院50名觀眾，所幸火勢及時撲滅，並未遭成重大傷亡。

警方根據現場跡證，研判衛生紙不可能無故起火，經調閱監視器，鎖定林男涉有重嫌，另比對大亞百貨等2起縱火案，發現都是林所為，專案小組研判林居無定所，應在西區一帶遊蕩，經多日追查，昨晚在網咖將林逮捕。

林向警方表示，他因找不到工作心情不佳，點火之後發現大家忙成一團，還有記者會來採訪，感覺有些好玩，對可能造成的危害滿不在乎，讓警方忍不住怒斥：「好玩？鬧出人命怎麼辦！」警訊後除將他移送法辦，另追查他可能涉及的其他縱火案件。

(中時)