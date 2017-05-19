木村拓哉皮垮現身坎城紅毯 網友嘆：真的老了
44歲日本男星木村拓哉，帥氣風靡全亞洲，日前他相隔13年再度踏上坎城影展紅毯，出席新片《無限之住人》首映會，還開心擺出各種POSE任人捕捉風采，只是臉上鬆垮皮膚加上怪髮型，令網友感嘆：「真的老了。」
繼電影《2046》，木村拓哉相隔13年現身坎城影展，特別梳高的髮型令人看了好不習慣，加上鬆垮肌膚，引發網友一陣感嘆「木村的臉怎麼回事？下垂了這麼厲害」、「我怎麼覺得都不像他了...」、「男神臉上留下了歲月這把殺豬刀的痕跡」、「這張老的都像田村正和了」
木村拓哉受訪時也透露會接拍《無限之住人》的原因詮釋因為想和導演三池崇史合作，更稱這部片有很多血腥情節，因此拍得很辛苦，但是一次有趣體驗。對於相隔13年再訪坎城，他說：「是不同的電影，再次到這裡很開心。」
(中時電子報)
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