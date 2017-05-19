來澎湖 ! 婚紗、跳島、美食 一次滿足

今年盛夏南臺灣最盛大2017高雄市旅行公會國際旅展將於5月19日至22日假高雄展覽館舉辦，「澎湖－世界最美麗海灣」夢幻島嶼主題館（攤位編號：A7）將帶給大家最新鮮、最好康、最浪漫的五星小旅行，現場展攤活動94狂，抽機票、抽住宿、吃特產，加碼澎湖限定商品，百樣好禮送不完，肯定要讓您值回票價，搶好康的朋友們，您準備好了嗎！

澎湖近年成功打造澎湖為享譽海內外的愛情魔力島美名，婚紗、婚禮、蜜月已成為熱門搜尋的關鍵字，旅遊業者也積極開發推出相關的居遊產品，包機、包船免煩惱，不論新婚小倆口們想拍夢幻婚紗，舉辦一生一世的小島婚禮，或是來趟甜蜜的跳島蜜月旅行，夜晚欣賞彩虹橋上浪漫破表的國際海上花火，免花大錢出國，擁有90座大小島嶼遍布的澎湖，萬種風情，可讓蜜月新人在攜手展開新生活之時，同時享受水上的暢快刺激與浪漫悠閒等多樣體驗，更值得關注的是，過往的蜜月旅行多為兩人的獨處時光，在海外現正吹起朋友或家人共同參與部分或整段蜜月旅行的趨勢潮流，共同見證幸福時刻，情定浪漫愛情魔力島，使旅程更具回憶價值。

澎湖於2012年加入世界最美麗海灣組織會員，成功爭取2018年世界最美麗海灣國際年會在澎湖舉辦，也經寂寞星球雜誌評選為世界10大世外桃源，繼而被譽為亞洲新興旅遊城市，擁有豐厚的文化底蘊及國際級的地質景觀、生態、海灣、石滬，近年也積極推廣運動觀光（馬拉松、鐵人三項、單車環島、水上運動等），尤其能親身體驗海上觀光休閒漁業（海洋牧場、夜釣小管、巡滬、磯釣等），品嚐現撈現料理的海鮮美食，更是饕客們的最愛，對國際遊客深具吸引力，澎湖縣政府積極以「澎湖-世界最美麗海灣」之品牌形象為主打，歡迎國內外遊客蒞臨澎湖享受海、陸、空的暢快逍遙，體驗島嶼日出、夕陽與星空的漫波生活。

(中時)