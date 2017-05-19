推廣DACPR 「通話少年」微電影夯

台中市政府消防局拍攝「通話少年」微電影，紀錄勤指中心派遣員線上指導民眾CPR過程，推廣DACPR重要性。（張妍溱翻攝）

電影「通靈少女」正夯，引發社會大眾熱烈討論，台中市政府消防局推廣DACPR（Dispatcher-Assisted CPR，派遣員線上指導CPR）製作一支「通話少年」微電影，真實故事救護員以線上指導方式在黃金急救時刻將生命危急的患者搶救回來，結合「通靈少女」橋段推動DACPR概念讓民眾更了解DACPR。

「這是我第5百次線上指導CPR，救回的人數不計其數。」、「如果報案人願意聽我們的指示馬上做CPR，接手急救就會更有意義，患者救回來的機率將高很多！」，「我叫胡盛智，這是我消防派遣員的日常生活。」微電影生動內容讓觀眾融入劇情，解線上指導救護的意義。

根據統計，消防局救災救護指揮中心去年共受理127,609件緊急救護案件、實際送醫人數為104,188人，OHCA案件數為2,589件，經派遣員線上指引CPR者計925人，急救後2小時ROSC者（心臟停止後恢復自發性循環）有504人，康復出院者則有51人，急救成功率為19.47%（ROSC人數/OHCA件數）各項數據均創歷年新高。

消防局長蕭煥章表示，民眾遇急救病患過於緊張而溝通不良或顧慮法律責任不願施救等問題，拍攝微電影宣導DACPR希望DACPR廣為人知就算民眾本身未曾接觸CPR也沒關係只要撥打119報案依循派遣員線上指導，在確認患者無意識、無呼吸後施予CPR，就能在消防救護人員到場急救前，為OHCA患者爭取更多存活機會。

(中時)