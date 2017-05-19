棒球世大運 港口盃培訓名單出爐

左投呂彥青是中華隊常客。(本報系資料照)

中華棒協於今(19)日下午2點召開選訓會議，會議中除遴選2017年臺北世大運中華培訓隊名單外，以及港口盃中華代表隊。其中郭李建夫總教練所率領的世大運培訓隊將於5月22日上午10點於開南大學展開集訓，並於6月13日至17日，在臺體大球場迎戰日本讀賣巨人未來之星，6月21日飛往美國北卡與美國NCAA明星隊進行5場的對抗賽。

郭李建夫總教練表示，世大運培訓隊的任務很明確，就是要全力衛冕2017世大運金牌，也會利用這一連串的對抗賽來調整出最後22人參賽名單。

港口盃代表隊總教練許順益表示，港口盃只是一個階段性比賽，主要來測試社會隊年輕球員，也利用這個機會來看看年底之後的亞錦賽是不是能有更多可用之兵，也希望大家代表出去比賽，就是要全力以赴，全隊預計6月9日報到展開集訓，6月29日出發前往荷蘭。

2017年臺北世大運中華隊培訓隊26人培訓名單

總教練： 郭李建夫

教 練： 康明杉 (投手教練) 林宗毅 (內野教練)

（5名） 邱敏舜 (客座外野教練) 李軾揚 (跑壘體能教練)

余浩奕 (牛棚教練) 克魯茲 (客座打擊教練)

投 手： 呂彥青 (臺灣體大) 吳俊杰 (開南大學)

（11名） 施子謙 (臺灣體大) 吳承諭 (開南大學)

江國豪 (臺灣體大) 曾 琦 (國立體大)

林安可 (文化大學) 劉軒答 (國立體大)

曾柏融 (文化大學) 李子揚 (臺灣電力)

吳丞哲 (輔仁大學)

捕 手： 吳松勳 (合作金庫) 牛塏曄 (輔仁大學)

（2名）

內野手： 范國宸 (臺灣體大) 張皓緯 (文化大學)

（8名） 杜文孝 (臺灣體大) 林 立 (國立體大)

吳桀睿 (臺灣電力) 陳麒源 (開南大學)

李凱威 (文化大學) 陳重廷 (文化大學)

外野手： 陳重羽 (國立體大) 岳東華 (開南大學)

（5名） 陽尚衛 (開南大學) 施冠宇 (文化大學)

王正棠 (臺灣體大)

2017年港口盃中華隊培訓隊24人培訓名單

總教練： 許順益 (合作金庫)

教 練： 李盈南 (臺灣電力) 李桀郡 (崇越隼鷹)

（3名） 王燕國 (合作金庫)

投 手： 唐嘉駿 (合作金庫) 黃子鵬 (崇越隼鷹)

（10名） 高耀佐 (合作金庫) 鄭智鴻 (運動家)

黃健隆 (合作金庫) 李俊旗 (臺南市)

廖椿儒 (桃園航空誠) 王政浩 (臺東綺麗)

吳昇峰 (合作金庫) 鄭文豪 (崇越隼鷹)

捕 手： 黃佳瑋 (合作金庫) 蔡孟修 (臺南市)

（3名） 黃韋銘 臺灣電力

內野手： 林 瀚 (合作金庫) 王薪權 (合作金庫)

（6名） 蘇偉銓 (臺灣電力) 蔡明覺 (運動家)

陳毅宏 (合作金庫) 廖俊凱 (臺灣電力)

外野手： 林加祐 (合作金庫) 戴如量 (臺灣電力)

（5名） 林祖傑 (合作金庫) 陳彥穎 (臺灣電力)

柯景瀚 (合作金庫)

(中時電子報)