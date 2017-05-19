神手老人削地瓜皮 3分鐘削7斤半

善化小新社區照顧關懷據點今天舉辦削地瓜皮比賽。(莊曜聰攝)

68歲的張美玉手腳俐落是第一快手。(莊曜聰攝)

善化小新社區照顧關懷據點今天舉辦一場別開生面的趣味競賽，30位老人家齊聚，比比看誰削地瓜皮的功夫最厲害，全場最快手是68歲的張美玉，3分鐘的時間就削了7斤半，她說平時就靠這賺外快，得獎後還要趕著去上工，全場笑成一團。

目前正好是地瓜的產季，採收的契作地瓜供業者製作加工食品，不少社區的老人家都會去幫忙削皮「賺外快」，到據點「閒磕牙」的長輩也變少了，小新里里長黃瑞芳心血來潮，乾脆辦場削地瓜皮比賽，交流長輩感情，順便看看誰是「神手」，連善化區長方澤心都到場加油，提醒參賽者注意安全。

黃瑞芳說，這場比賽由新化的「瓜瓜園」贊助300台斤地瓜，獎品也是該公司的產品，30位參賽者分成70歲以下、70到79歲、80歲以上3組，長輩們雙手並用，有人彎刀刨刀一起來，過程相當緊張有趣。

年紀最大的是89歲的李湯玉香，第一次削地瓜皮的她覺得很新鮮，而68歲的張美玉手腳俐落拔得頭籌，她平常就靠削皮賺零用錢，每天賺個3、4百元沒問題，削個2、3百斤很正常。

(中時)