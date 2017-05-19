神手老人削地瓜皮 3分鐘削7斤半
善化小新社區照顧關懷據點今天舉辦一場別開生面的趣味競賽，30位老人家齊聚，比比看誰削地瓜皮的功夫最厲害，全場最快手是68歲的張美玉，3分鐘的時間就削了7斤半，她說平時就靠這賺外快，得獎後還要趕著去上工，全場笑成一團。
目前正好是地瓜的產季，採收的契作地瓜供業者製作加工食品，不少社區的老人家都會去幫忙削皮「賺外快」，到據點「閒磕牙」的長輩也變少了，小新里里長黃瑞芳心血來潮，乾脆辦場削地瓜皮比賽，交流長輩感情，順便看看誰是「神手」，連善化區長方澤心都到場加油，提醒參賽者注意安全。
黃瑞芳說，這場比賽由新化的「瓜瓜園」贊助300台斤地瓜，獎品也是該公司的產品，30位參賽者分成70歲以下、70到79歲、80歲以上3組，長輩們雙手並用，有人彎刀刨刀一起來，過程相當緊張有趣。
年紀最大的是89歲的李湯玉香，第一次削地瓜皮的她覺得很新鮮，而68歲的張美玉手腳俐落拔得頭籌，她平常就靠削皮賺零用錢，每天賺個3、4百元沒問題，削個2、3百斤很正常。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。