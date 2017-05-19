雷根號赴朝鮮半島 將進行首次兩艘航母軍演

雷根號、卡爾文森號。(圖/U.S. aircraft carriers)

朝鮮半島情勢緊張，日前才剛離開橫須賀港的美軍航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan)，目前正在往朝鮮半島的方向前進，美國國防部官員也表示，雷根號的下一步是打算和仍在朝鮮半島海域參與聯合演習的卡爾文森號(USS Carl Vinson)，進行首次兩艘尼米茲級（Nimitz Class）核子動力航空母艦在朝鮮半島的聯合演習。

據美國《CNN》報導，兩名國防部官員表示，將再派遣核動力航空母艦「雷根號」到朝鮮半島海域，和卡爾文森號進行聯合軍演，而這也將是首次兩艘美國航母一起在朝鮮半島進行軍演，目的是震懾日前剛試射新型導彈「火星12」的北韓，19日《韓聯社》也報導，南韓政府消息人士表示，美國兩艘航母有可能在6月初在朝鮮半島東部海域進行聯合演習。

卡爾文森號在歷經「迷航」烏龍之後，上月底就移師朝鮮半島，正與南韓海軍進行聯合演習。至於雷根號則是在本周於日本橫須賀基地，進行完定期檢查和試航之後離港，預計將於5月底駛入朝鮮半島東部海域。

(中時電子報)