不鏽鋼鍛造齒輪技術 海釣捲線器再升級

金屬中心鍛造齒輪技術，讓捲線器精緻化更上一層樓。(郭韋綺攝)

金屬工業研究發展中心所開發智慧化鍛造齒輪技術，鍛造精度幾近完美，近來與台灣寶熊漁具公司合作研發，把鍛造齒輪加進船釣捲線器，可吊掛魚種的載重量達500公斤以上，可以釣到更大隻的魚，令釣友直呼「海釣神器」，連Discover團隊都驚艷，遠道來採訪，要瞧一瞧這顆神奇齒輪，堪稱台灣之光。

過去齒輪多採機械加工，在開模製程中，常來來回回修正，耗損不少時間和精力，金屬中心智慧化鍛造齒輪技術，就克服傳統模式，還納入不鏽鋼材質進行鍛造，讓齒輪張度、強度達到最佳狀態。

全球第三大釣具業者台灣寶熊(okuma)，相中這項鍛造齒輪技術共同研發新型捲線器，改造關鍵的齒輪系統，結果經測試，輕量化節省20%、強度提高30%，大幅提升性能，成為該公司最高等級的捲線器，每顆要價2萬5千元。目前以外銷為主，台灣尚未上市。

金屬成形工程師張燦勳表示，運用在寶熊捲線器的鍛造齒輪精度為0.02mm，齒鍊轉動接近吻合，所以順滑度極高，能減少用力捲線，且齒輪強度可抵抗鮪魚、旗魚等大魚的拉力，把魚成功拉上來。

寶熊捲線器王姓測試手說，這顆捲線器正式命名麥坎納紡車捲，重量不到1公斤，使用起來感覺煞車力超強，遇到大魚出線也很滑順，齒輪咬痕細緻、綿密，手感順暢，他認為台灣齒輪技術絲毫不輸日本、美國。

Discover頻道團隊今年4月跨海來台深度採訪，還以「這種齒輪不可能做得出來」最高評價，盛讚台灣齒輪技術非常高超。

金屬中心專案經理黃偉咸說，鍛造齒輪將來可推及航太、汽車、甚至機器人，希望藉由齒輪零件技術升級，幫助轉動台灣各個產業，提高產值。

(中時)