係真的！ 員林路邊停車格明日上午8時起正式收費
這次真的要開始收費了，延宕1個半月，員林市路邊停車格明天(20日)上午8點起，全面計時收費，市長張錦昆強調，收費並非公所為了賺錢，而是盼能藉此紓解汽車駕駛人進入市區後一位難求的窘境。
彰化縣繼彰化市和鹿港鎮假日實施路邊收費機制後，員林市原定4月1日就要上路，卻因廠商招標問題而延後；20日正式實施路邊收費，今後起不分平假日，每天上午8時至晚間8時，員林大道範圍內市區街路共計747個停車格，第一個小時20元、之後每半小時10元。
張錦昆表示，上任以來新建許多公營停車場、火車站民營停車場也開放，新增2千個停車場車位仍不敷需求，路邊收費上路後，不僅落實使用者付費、提高停車格周轉率，也能減少長期占用和違規情形，提升用路人行的安全。
(中時)
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