係真的！ 員林路邊停車格明日上午8時起正式收費

彰化縣員林市路邊停車格，20日上午8點起要正式全面計時收費了。（謝瓊雲攝）

員林市公所在市區路邊收費停車格總計畫設747格。（謝瓊雲攝）

員林市路邊收費將不分平假日，上午8時起每天12小時收費時段內，第一小時20元，之後每半小時10元。（謝瓊雲攝）

這次真的要開始收費了，延宕1個半月，員林市路邊停車格明天(20日)上午8點起，全面計時收費，市長張錦昆強調，收費並非公所為了賺錢，而是盼能藉此紓解汽車駕駛人進入市區後一位難求的窘境。

彰化縣繼彰化市和鹿港鎮假日實施路邊收費機制後，員林市原定4月1日就要上路，卻因廠商招標問題而延後；20日正式實施路邊收費，今後起不分平假日，每天上午8時至晚間8時，員林大道範圍內市區街路共計747個停車格，第一個小時20元、之後每半小時10元。

張錦昆表示，上任以來新建許多公營停車場、火車站民營停車場也開放，新增2千個停車場車位仍不敷需求，路邊收費上路後，不僅落實使用者付費、提高停車格周轉率，也能減少長期占用和違規情形，提升用路人行的安全。

(中時)