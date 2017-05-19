2017高雄國際旅展 原民會歡迎民眾跟著原味去旅行
高雄市旅行公會主辦的高雄國際旅展，展期自今天（19日）至22日，高雄市政府原住民事務委員會與原民地區業者共同策展參與，以一同去郊遊的輕旅行概念，歡迎國人一起「高雄趴趴走！跟著原味去旅行！」
2017年旅展本次與觀光局、高旗旅行社及台灣好玩卡合作，首次推出那瑪夏線包括布農風情一日遊800元、原味巡禮一日遊1280元、桃源線則有二集團微風輕旅行一日遊900元、寶山祕境咖啡體驗二日遊2600元等，加上原有的茂林區一日遊等行程，特別是那瑪夏區及茂林區業者再推出私人1日遊行程，讓遊客輕輕鬆鬆就能深入部落，體驗原鄉自然人文景緻，今年的高雄原鄉旅展精彩可期。
原民會主委谷縱．喀勒芳安歡迎市民朋友前往原鄉部落旅遊，他表示，茂林區抬頭可以看到老鷹、紫斑蝶、瀑布可盡情享受奔放之情；那瑪夏與桃源兩區的美麗景色及美味的農特產品讓人流連忘返，像是獲得鑽石級綠建築認證，以柳杉原木打造的那瑪夏民權國小圖書館、世紀大峽谷、復育有成的螢火蟲、群聚的樟樹林。另有桃源區寶山國小假日市集、二集團部落咖啡莊園、高山茶園等，這些景點都可以透過這次旅展輕鬆串連遊玩。
旅展活動5月20日至21日，現場更準備限量100名愛玉DIY體驗，邀請民眾一同享樂。同時也會將原鄉手作野生愛玉及部落手作麵包帶至現場，歡迎民眾試吃選購。
(中時)
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