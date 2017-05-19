國中就會寫劇本立志當導演 單親吳芝穎獲總統教育獎

才國中的吳芝穎已經會畫電影分鏡圖，並自寫劇本，拍攝微電影。（程炳璋攝）

吳芝穎與母親相依為命，兩人平常還到親戚家的牛排店打工貼補家計。（程炳璋攝）

國中就會畫分鏡圖、寫劇本自拍微電影，仁德國中三年級生吳芝穎來自單親家庭，卻刻苦勤奮，除了在校成績優秀，還有超齡的成熟懂事，她很早就確立人生目標，要以李安為榜樣，立志當國際電影導演，19日獲得總統教育獎，老師、母親都為她開心。

才15歲年紀的女孩能夠做什麼？吳芝穎每天念書到凌晨2時才睡覺，不僅科目成績在全校名列前茅，她的才藝更突出，因為立志當國際導演，平日透過雜誌、網路自學英文、法文，其中英文中高級英檢已通過初試，超越同儕一大段距離，也開始看法文小說。

吳芝穎與母親相依為命，家境不富裕的她，還要到親戚的牛排店工讀幫忙，貼補家計，還相當孝順，放棄國三的畢業旅行，只為了在家多陪伴母親。

在一次接觸社團老師張雅鈴指導後，開啟她對電影的熱忱，有一天她拿著自畫的分鏡圖與劇本給老師看，令老師驚訝國中的孩子竟已對電影有深度的鑽研，開始教導她關於導演的知識。

一般國中生的臉書還是稚氣的留言，吳芝穎的臉書卻是滿滿的電影影評，每則都是自己對電影的觀後感，她除了為學校拍了一部7分多鐘的衛教宣導短片《破病》，另參與《阿基米德科學劇》，指導同學演戲，手上還有兩部學校的微電影正拍攝中。

在老師眼中，吳芝穎是「拚了命在成就每件事」的孩子，而且非常願意付出，除了幫母親工作、做家事，也願意幫忙學校公務，獲得總統教育獎實至名歸。

(中時)