劉時豪返一軍 增添桃猿捕手戰力

劉時豪今重返一軍。(資料照 中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿近期捕手傷勢不斷，昨役面對中信兄弟，黃浩然2局下又被自打球打到左腳，導致瘀青，好在今在月初下放二軍的劉時豪，終於重返一軍，剛好適時解決捕手戰力。

劉時豪1日因右手肘不適下放二軍，他回應，當時真的很痛，連投球都沒有辦法，所以當時就決定下二軍休養復健，經過休息過後，這幾天在二軍出賽，就不會痛了，所以回到一軍。

黃浩然頂上先發捕手，守備與打擊表現，都相當亮眼，洪總昨也表示，黃浩然真的很辛苦，感覺要多加點獎金，今黃浩然昨役傷勢無大礙，今也繼續先發，劉時豪則在板凳待命。

(中時電子報)