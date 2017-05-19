蝦味先使用過期原料 檢舉人匿名1.2億獎金飛了！

使用過期原料產製的泡菜等4種口味蝦味先（右起）及「發芽大豆養生粉」（左1）。（呂素麗攝）

日前爆出蝦味先使用過期原料，高雄市衛生局接獲檢舉，有人指檢舉人最高可以領到1.2億元的獎金；但食品衛生科長陳建榮說，因為檢舉人當時選擇「匿名」投訴，不符合該辦法規定，未來即使有獎金也無法發放。

食安問題層出不窮，高雄市3年前制訂俗稱「窩裡反條款」的「高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法」，鼓勵員工檢舉違法事證，最高可以拿到罰款的6成高額獎金，但施行以來至今仍沒有人領到高額獎金。

高市「窩裡反條款」條件必須是被檢舉人罰款繳國庫，確定入袋後，才能發給檢舉人60%的獎金；陳建榮說，罰款必須10萬元以上才發檢舉獎金，但該辦法制訂後，至今沒人領到檢舉獎金。

不過，陳建榮說，有民眾因檢舉某公司過期牛肉混充豬肉販售，該案罰款186萬元，當時因高市尚未制訂「高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法」，因此，依衛福部的「檢舉違反食品衛生案件獎勵辦法」規定，獲5%的檢舉獎金9萬3000元，是高市目前發出的最高檢舉獎金。

陳建榮表示，高市於2014年4月制訂「高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法」，檢舉獎金高達6成，衛福部也於2014年11月5日將檢舉獎金由5%提高到20%。

(中時)