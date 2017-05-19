MLB》歧視同志用詞 藍鳥皮拉被禁賽兩場

藍鳥中外野手皮拉（右）被三振後以歧視同志用語辱罵勇士投手馬特，遭球團禁賽兩場。（美聯社資料照）

藍鳥昨天對勇士之戰，發生包提斯塔（Jose Bautista）甩棒挑釁的對峙意外，結果藍鳥中外野手皮拉（Kevin Pillar）是役遭三振時，以歧視同志的用詞辱罵勇士投手馬特（Jason Motte），卻在社群媒體上更快速的發酵。藍鳥今天明快祭出禁賽兩場與罰款的處分，皮拉也公開道歉。

「昨晚在第7局打擊時，我對投手馬特說了不當的言語。這些話不論在棒球比賽、運動賽事，或者社會上的任何地方，都不應該出現。」皮拉透過公開聲明表示：「我覺得非常的羞愧，也拖累到球迷、隊友與藍鳥球團。我不只要跟馬特個人道歉，也要跟勇士球團、粉絲，以及最重要的，向同志社群道歉。我不是這樣的人，我會利用這個機會好好反省，讓自己變得更好。」

皮拉說，他當下就知道自己講錯了話，回家和太太討論，太太也很困惑他怎麼會講出這樣的話。「那個用詞從來沒有在我的字典中，誰知道當下就脫口而出。」皮拉更沒想到相關畫面在社群媒體迅速發酵，迫使他在凌晨兩點與經紀人通電話，討論如何補救。

「我覺得非常丟臉，幸好我還有機會補救，把事情導向正面的方向。希望我的行為可以被當成一個錯誤的示範，讓我的隊友、大聯盟、其他運動和社會上的所有人，都不會再犯同樣的錯誤。」皮拉說。

藍鳥球團和大聯盟都很關切此事，皮拉的禁賽與罰款就是雙方的共同決定，也與皮拉本人、大聯盟球員工會做過討論。藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）今天飛到亞特蘭大進行危機處理，表示皮拉這兩場禁賽的薪水加上罰款，將會捐給一些支持同志社群的組織。

「尊重他人是我們引以為傲的核心價值之一，」艾金斯說：「過去24小時我們沒有做到這點，有責任搭起一個更敏感、更有包容性的平台。我們會負起責任，皮拉也會負起責任。」

(中時電子報)