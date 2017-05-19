護理之家火警是否涉人為疏失？屏檢列「相」案偵辦

恆春南門護理之家火警釀成4死55傷，是近5年來屏東發生最嚴重的醫療機構火警事故。（林和生攝）

恆春南門護理之家4死55傷意外，屏東地檢署第一時間列「相」字案進行偵辦，包括死者死因及火災發生原因都是檢察官積極釐清關鍵，根據監視畫面顯示，今晨4點28分起火點房內剛結束餵飯，4點43分隨即冒出濃煙，這關鍵的15分鐘，將是檢警釐清重點。

(中時)