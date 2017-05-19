胡歌留學中槍「花心正常」 公司跳出喊告

胡歌3月初前往美國留學。（圖／中時資料照片）

微博傳出「HG」花心報導。（圖／翻攝自娛樂圈吐槽婊微博）

胡歌公司要求造謠者刪文。（圖／翻攝自唐人電影微博）

因電視劇《琅琊榜》人氣暴漲的大陸男神胡歌，今年3月初遠赴美國留學去，他雖放下演員身分重拾書本，卻沒被網友遺忘，網上時不時便會傳出有關他的近況或緋聞，今(19日)八卦微博「娛樂圈吐槽婊」影射他曾說過：「男人花心很正常」，使一向極力維護他的經紀公司5小時內火速發出聲明駁斥，並揚言提告。

今中午「娛樂圈吐槽婊」微博引用自稱是《網易娛樂》的報導，記者問姓名縮寫為「HG」的男星怎麼看花心形象，對方卻回答：「男人花心很正常的，如果男人不花心的話，他在事業上和學業上會缺少很多的動力」，甚至更扯：「人生的悲哀之處就在於你找到一個心愛的人跟她成了家，然後你跟她有了孩子，作為一個男人來說，好像你所做的所有努力都只是在為這個女人而奔波」，最後酸這位「HG」成功洗白，靠著各種通稿，塑造出成熟老幹部的形象，引發網友猜測真實身分。

對於上述流言，胡歌所屬的唐人影視今下午5時發表聲明，表示該微博只是對胡歌採訪內容斷章取義、惡意引導，所謂感情不專的爆料更是造謠，並要求發文者刪文，否則不排除使用法律途徑解決，粉絲則氣說：「能直接提告嗎？」、「自己的藝人請好好保護」、「請直接向胡歌公開道歉！」

(中時電子報)