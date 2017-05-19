「我愛你」嘉市56對新人預約520登記結婚

520登記結婚的新人可獲嘉義市政府贈送金鏟子。（廖素慧攝）

「520我愛你」是新人們嚮往的結婚吉日，嘉義市東、西區戶政所昨天接受至少56對新人預約今（20）日登記結婚，戶政所已布置喜氣洋洋，迎接新人，若未預約，也受理當天現場登記，市府將贈送新人「增產報國金鏟子」當賀禮。

市府民政局戶政科長吳彩秀表示，往年每逢520這一天總會出現結婚登記的熱潮，今年520適逢周六休假日，必須先預約才能安排人員加班受理，東、西區戶政事務所已受理各33、23對新人預約，準備在象徵「我愛你」的特別日子辦理結婚登記。

吳彩秀表示，已預約辦理結婚登記的新人可免費獲贈「增產報國金鏟子」1支，祝賀新人早生貴子，若未預約，當天現場也受理登記，金鏟子數量有限，只送給設籍嘉義市的市民，若雙方皆非設籍嘉義市，則贈精美小禮物及市長溫馨賀卡。

(中時)