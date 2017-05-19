糖尿病自我檢測 高雄市300家藥局作伙來！

高雄市衛生局長黃志中（左3）及醫師公會、藥師公會等單位，19日宣導糖尿病自我檢測，希望民眾多加利用，健康管理科長郭瑩瑟（前中）還化身「蜜糖姐姐 」，很吸睛。（呂素麗攝）

高雄市衛生局與醫師公會、藥師公會等單位，19日宣導糖尿病自我檢測。（呂素麗攝）

高雄市衛生局健康管理科長郭瑩瑟化身「蜜糖姐姐」，宣導糖尿病自我檢測的重要。（呂素麗攝）

2015年糖尿病是國人十大死因第5位，但許多民眾忽視它的嚴重性，高雄市衛生局與醫師公會、藥師公會等單位合作，呼籲民眾可到全市300家藥局或診所進行糖尿病自我檢測，了解自己是否有罹患糖尿病，可及早治療，完成檢測卡還有小禮物。

衛生局19日舉辦「控糖厝邊作伙來 守護社區雄健康」糖尿病防治記者會，局長黃志中表示，高市近3年來在推動病人接受糖尿病合併症檢查有明顯進步，包含眼底檢查率由31.6提升至40.7%，進步率達28.8%，尿液微量白蛋白檢查率，及病人加入健保署糖尿病品質支付方案照護比率也有9.7%到15%的進步率，表示有愈來愈多的糖友重視自我照護。

但他說，糖尿病是長期抗戰，需要強而有力的支持系統，因此這次與藥局及診所合作，民眾可到點填寫糖尿病自我檢測卡，由醫師、衛教師及藥師等專業人員於社區，提供相關諮詢服務。

健康管理科長郭瑩璱表示，根據專家研究，洗腎病人中有4成以上是糖尿病人，也就是說每10個洗腎病人有4人是糖尿病引起的腎病變。

今天與會有高雄長庚新陳代謝科主任陳榮福、醫師公會常務理事高維祥、王宏育、高雄市藥師公會常務監事施坤鎮、第一藥師公會常務理事蔡明聰、市立小港醫院副院長賴秋蓮、大同醫院醫務祕書林昆德，及高雄長庚糖尿病友健康促進聯誼會會長周炎玉、高醫糖老鴨健康促進會會長莊道生等人。

他們一致呼籲要從頭到腳照護糖尿病，包括每年眼底檢查、尿液微量白蛋白檢查、足部檢查，每3個月糖化血色素檢查，定期自我監測血糖、血壓與體重，定期回診按醫矚服藥，及適當飲食選擇、規律運動。

(中時)